Baumot: Reaktionen auf die Einigung!

Wer wissen möchte, warum die erste Reaktion der Baumot Aktie auf die Einigung der Bundesregierung zum Thema Diesel Pkw so negativ war, der muss sich nur die Stellungnahme von VW dazu durchlesen. Da hieß es, dass VW die „Anstrengungen der Bundesregierung“ unterstütze (was auch sonst). Direkt danach wird aber von VW klar gesagt, was laut eigener Ansicht der „schnellste und effektivste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.