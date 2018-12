Baumot: Kursziel 1,50 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Baumot Group":

Die Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8) liefert mit dem Bruch der 2-Euro-Marke ein bedeutendes Verkaufssignal aus charttechnischer Sicht. An der Leitbörse XETRA steht am Montag zum Handelsende ein Minus von -9,70% auf 1,70 Euro. Das Papier notiert damit -19% unter dem Preis (2,10 Euro), den noch im November der Großaktionär für neue Aktien bezahlte.

Es kommt kaum überraschend, dass die Aktie des Hardware-Nachrüsters fällt. Denn es fehlt schlichtweg die „Nahrung für Zocks“ – genau diese beiden Punkte stellten wir in unserem Baumot-Update vom Freitag als die momentan kursrelevantesten Faktoren dar. An der Tatsache, dass Baumot den Markt mit Zahlen überzeugen muss, ändert sich wenig. Und das scheint beim chronisch defizitären Hardware-Nachrüster eine fast unlösebare Herausforderung …

Wo ist der Boden?

Wichtiges Detail: Der Sell-Off-Tage der letzten Woche fand mitunter unter erhöhtem Handelsvolumen statt. Die „Nahrung für Zocks“ fehlt aufgrund der politischen „Lösung“, nun verlassen viele das sinkende Schiff.

Baumot muss fortan mit guten Geschäftszahlen den Kapitalmarkt überzeugen. Warum das äußerst unwahrscheinlich erscheint, erklären wir hier.

Die Baumot-Aktie steckt unter der markanten Marke von 2 Euro in einem klaren Abwärtstrend. Es ist denkbar, dass der Kurs sich vorerst auf dem Niveau der vorangegangenen Kapitalerhöhung vom September, bei der es Aktien mit einem Ausgabepreis von 1,50 Euro je Aktie gab, einpendelt.

Exorbitantes Abwärtspotential können wir hier jedoch aufgrund der voraussichtlich 2019 einsetzenden Sonderkonjunktur durch die vom Bund finanzierte Nachrüstung von Dieselfahrzeugen nicht erkennen.

