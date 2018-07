Baumot: Kurssturz mit Ansage – Vorstand untragbar!

Einmal mehr hat sich eine SD-Warnung als Volltreffer erwiesen: Die Aktie von Baumot (WKN: A2DAM1) stürzt heute weitere -20% ab und markiert damit ein neues Jahrestief. Wir hatten schon im März vor einer Investition gewarnt.



Satte -60% Kursverlust stehen mittlerweile für das Baumot-Papier seit seinem Jahreshoch um 5 Euro zu Buche. Den vollmundigen Pressemeldungen des selbsternannten Abgasspezialisten folgten bislang keine positiven Ergebnisse – im Gegenteil: Baumot meldete diese Woche schwache und unter der Prognose liegende Zahlen zum abgelaufenen Jahr sowie – und das ist für Aktionäre besonders bitter – eine Gewinnwarnung für 2018. So ist im Finanzbericht plötzlich von „mehreren negativen Entwicklungen“ die Rede.

Ein Fall für die BaFin?

Angesichts der Tatsache, dass der Baumot-Vorstand schon in den letzten Wochen und Monaten Aktien veräußerte, sollte dieser Laden nicht mal mehr mit der Kneifzange angepackt werden. Schon Ende März berichteten wir über die zweifelhaften Praktiken des Finanzchefs Roger Kavena, trotz scheinbar positiver Unternehmenslage Baumot-Aktien im großen Stil zu verkaufen.

Anfang des Monats meldete schließlich auch CEO Marcus Hausser die Veräußerung von Baumot-Anteilen im deutlich sechsstelligen Wert. Einen derartigen Schlag ins Gesicht für Investoren, die teilweise noch im Mai zu einem deutlich höheren Preis eingestiegen waren, haben wir im deutschen Nebenwert-Bereich selten erlebt. Haussers Verkauf war eigener Aussage zufolge dem Erwerb einer Immobilie geschuldet.

Es ist nun Aufgabe des Aufsichtsrats, beide Vorstände vor die Tür zu setzen und wieder Vertrauen zu schaffen – im Bestfall noch bevor mögliche Ermittlungen der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin zu dieser Maßnahme führen.

