Baumot: Jetzt kommen die Großinvestoren!

Lebendiges Treiben in der Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8): Am Montag handelt das Papier auf XETRA in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,48 Euro. Wie die Baumot Group AG heute meldet, führt der Abgasnachbehandler eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10% des Grundkapitals durch. Die Zeichnung der neuen Aktien zu 2,10 Euro je Stück ist qualifizierten Anlegern in Deutschland und der Schweiz vorbehalten.

Baumot hatte am 15. August die offizielle Genehmigung („Allgemeine Betriebserlaubnis“) des Kraftfahrtbundesamts zum kommerziellen Einsatz seines umweltfreundlichen BNOx Abgassystems bei 60 Dieselfahrzeugmodellen des VW-Konzerns erhalten. Laut Baumot-Angaben vom Montag strebe die Gesellschaft „in den nächsten Tagen“ die Genehmigung des Kraftfahrtbundesamts für ausgewählte Euro5-Diesel-PKW der Marke Daimler an. Baumot wird infolge der Kapitalerhöhung 22,86 Millionen Aktien ausstehend haben, was bei einem Kurs von 2,35 Euro eine Bewertung von 54 Millionen Euro bedeutet.

