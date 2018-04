Baumot Group: Das ist heftig!

Liebe Leser,

das ist heftig: Die Aktie der Baumot Group war am vorigen Freitag bereits mit einem schönen Tages-Plus von 7,7% auf 2,788 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende gegangen. Doch nachbörslich ging richtig die Post ab, da wurden bei Tradegate Notierungen bei 3,675 Euro gesehen und ein Plus von rund 41%. Was war da los? Der Blick zum Unternehmen zeigt, dass ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.