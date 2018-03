Baumot Group: Welch eine Überraschung!

Liebe Leser,

die Baumot Group war in den vergangenen Tagen durch einen mächtigen Kursrutsch aufgefallen. Nun ging es für die Aktie ebenso massiv wieder nach oben. Die Kurse sind am Donnerstag annähernd um 12 % in die Höhe geschossen und haben dabei ein charttechnisch überraschendes Signal gesetzt, heißt es vonseiten der Chartanalysten. Konkret: Die Aktie verläuft übergeordnet in einem charttechnischen Abwärtstrend, so ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.