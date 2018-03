Baumot Group: Jetzt ist der Fall klar – unbedingt lesen!

Liebe Leser,

die Baumot Group stand lange Zeit für steigende Kurse. Nun sieht es aber eindeutig nach einer Entwicklung aus, die an den Börsen niemand so gerne hat. Dennoch ist das Signal so klar, dass Chartanalysten inzwischen Short-Investoren empfehlen würden, einzusteigen. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Aktie ist in einen steilen Abwärtstrend übergegangen. Der Wert ist auch am Dienstag um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.