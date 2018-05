Baumot Group: Insider-Transaktionen im Blick!

Beim Chief Operating Officer (COO) der Baumot Group namens Roger Kavena fiel in den vergangenen Monaten auf, dass dieser laut meldepflichtigen Transaktionen im Februar und März größere Bestände an Aktien des eigenen Unternehmens verkauft hat. Das Verkaufsvolumen lag den Meldungen zufolge im Februar bei 600.000 Euro und im März bei rund 440.000 Euro. In einer Stellungnahme dazu hatte das Unternehmen betont, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.