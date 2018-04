Baumot Group Aktie: Weiterhin stabil!

Liebe Leser,

die Aktie der Baumot Group konnte in den letzten Tagen etwas zur Ruhe kommen. Zuvor waren an den Börsen heftige Schwankungen zu beobachten, bei denen die Aktie bis auf 2,50 Euro abrutschte. Nach einem Kurssprung Ende März konnte der Titel sich aber bei knapp 2,80 Euro stabilisieren und dieses Niveau, bis auf wenige Unterbrechungen, bis heute halten. Am Donnerstag testete ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.