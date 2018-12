Baumot Group Aktie: Was nun?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat man bei Baumot derzeit etwas zu kämpfen. Dies berichtete Leonhard Kringel letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am Dienstag ging es mit der Aktie der Baumot Group um ganze 7,6 Prozent gen Süden, da eine Gerichtsentscheidung die Stimmung dämpfte. Die Entwicklung! Das Verwaltungsgericht in Frankfurt hatte entschieden, dass alle Dieselfahrverbote in der Bankenstadt aufgehoben werden, bis eine

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.