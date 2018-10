Baumot Group-Aktie: Was ist da los?

Baumot hat am Donnerstag einen Rücksetzer von fast 10 % hinnehmen müssen und auch am Freitag sanken die Kurse um mehr als 4 %. Die Aktie hat nun eine dramatische Entwicklung hinter sich und auch vor sich, meinen charttechnische Analysten. Denn der Wert befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Seitwärtstrend mit extremen Ausbrüchen nach oben und nun auch wieder nach unten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.