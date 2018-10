Baumot Group Aktie: Ruhe bewahren!

Nachdem sich die Aktie der Baumot Group in der laufenden Woche erst wieder von einem heftigen Kurssturz erholt hatte, ging es am gestrigen Mittwoch mit dem Papier schon wieder deutlich abwärts. Bei einem Kurs von 2,80 Euro gab es schon Hoffnungen auf einen Angriff auf die 3-Euro-Marke, stattdessen ging es dann aber wieder abwärts. Am heutigen Donnerstag notieren die Anteile nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.