Baumot Group Aktie: Kein Ende in Sicht!

Auch am Freitag noch verabschieden sich die Anleger in Scharen von ihren Anteilen der Baumot Group. Schon seit Wochenbeginn befindet die Aktie sich in einem steilen Sinkflug. Ging es noch mit Kursen von 3,60 Euro in den Handel am Montag, bleiben davon am Freitagmorgen nach neuerlichen Verlusten in Höhe von 6,67 Prozent nur noch 2,10 Euro übrig. Selbst jetzt ist aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.