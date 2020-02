Baumot Group Aktie: Gute Nachricht!

Mit einer guten Nachricht meldete sich die Baumot Group am Donnerstag. Das Unternehmen mit Sitz in Königswinter teilte mit, vom KBA (= Kraftfahrtbundesamt) die ABE für „weitere Nachrüstsysteme“ erhalten zu habe. ABE steht für Allgemeine Betriebserlaubnis, und bekanntlich hat die Baumot Group Nachrüst-Lösungen für Diesel-Pkw im Angebot. Dazu ist in Deutschland natürlich besagte ABE notwendig. Hierbei wird offensichtlich nach Fahrzeugmodellen unterschieden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung