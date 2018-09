Baumot Group Aktie: Es wird munter spekuliert!

Schon seit einigen Tagen fällt die Aktie der Baumot Group an der Börse mit einer ungewöhnlich hohen Volatilität auf. Auch am Montagmorgen gibt es viel Bewegung zu beobachten, als es mit dem Titel schon kurz nach Handelsbeginn um 5,5 Prozent bergab ging. Der Grund für die Entwicklung ist in der Politik zu suchen.

Hier rätseln die Anleger immer noch darum, ob in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.