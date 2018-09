Baumot Group Aktie: Es bleibt spannend!

Ein Spitzengespräch der Regierungskoalition mit Kanzlerin Angela Merkel brachte zuletzt noch nicht den erhofften Durchbruch bei der Suche einer Lösung von Abgasproblemen bei älteren Dieselfahrzeugen. Allerdings wird damit jetzt für diesen Montag gerechnet. Für Anleger der Baumot Group sind die Forderungen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dabei wenig ermutigend.

Letzterer strebt in erster Linie eine Erneuerung der Flotte an und will Diesel-Fahrern attraktive

Ein Beitrag von Robert Sasse.