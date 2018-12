Baumot Group Aktie: Droht jetzt der Absturz?

Schon seit einiger Zeit steht die Aktie der Baumot Group vermehrt unter Druck. In der vergangenen Woche verpasste das Papier nun endgültig die psychologisch wichtige 2-Euro-Marke. Nach Verlusten in Höhe von 3,87 Prozent am Freitag rutscht der Titel bis auf 1,88 Euro herab. Mit Blick auf die Charttechnik sind jetzt zunächst weitere Verluste bis hin zu 1,80 Euro möglich. Sollte auch diese Marke fallen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.