Baumot Group Aktie: Auf zu neuen Höhen?

Noch immer sind die Anleger der Baumot Group mit Blick auf die Zukunft sehr optimistisch. Das zeigte sich am Dienstag überdeutlich in Form von Kursgewinnen von satten 21,4 Prozent. Die Aktionäre beförderten die Baumot-Aktie damit auf 2,89 Euro, was der höchste Stand seit Juni ist. Geht es in diesem Tempo weiter, könnte die Aktie der Baumot Group schon bald auf Rekordjagd

Ein Beitrag von Robert Sasse.