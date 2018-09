Baumot Group Aktie: Auf Höhenflug dank der Politik!

Lange Zeit sprach sich Verkehrsminister Andreas Scheuer entschieden gegen technische Umrüstungen für Dieselfahrzeuge aus. Stattdessen sollte es im besten Fall eine Software richten. Jetzt kündigte Scheuer aber via Twitter an, in den nächsten Tagen ein neues Diesel-Konzept vorstellen zu wollen. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte der Verkehrsminister auch, dass man sich zusammen mit der Automobilindustrie Gedanken über technische Lösungen machen könne.

Ein Beitrag von Robert Sasse.