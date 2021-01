Baumot: Game Over!

Die Baumot Group (WKN: A2G8Y8) meldet wie heute bekannt gegeben aufgrund „eingetretener Zahlungsunfähigkeit“ Insolvenz an. Die Aktien rauschen in den Keller und sind bei 0,27 Euro nahezu wertlos.

Baumots operative Gesellschaften in den Kernmärkten Deutschland, Israel, Vereinigtes Königreich und Italien kommen aufgrund der neuerlichen Lockdowns nicht in die Puschen. Die negativen Umsatzeffekte durch die Standortschließungen sind so erheblich, dass die entstandene Liquiditätslücke weder durch ...





