Baumot: Daimler-News da – jetzt kann es losgehen!

Jubel-News bei Baumot: Der Abgasreiniger erhält am Dienstag die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrtbundesamts zur Nachrüstung von insgesamt mehr als 50 Modellen des Daimler-Konzerns – darunter die Mercedes E-Klasse, C-Klasse und A-Klasse. Baumot-Aktien (WKN: A2G8Y8) explodieren im Xetra-Handel regelrecht auf bis zu 2,26 Euro. Vermietungsstand der im Februar erworbenen Immobilie „zügig weiter zu erhöhen“.

Wie Baumot mitteilt, dürfte es sich um 175.000 Diesel-Fahrzeuge mit Sternemblem handeln, die für eine Nachrüstung mittels Baumots BNOx-Abgassystem in Frage kommen. Die Nachricht gilt unter Anlegern als heißersehnt, hatte Baumot in den letzten Wochen mehrmals auf den baldigen Erhalt der Erlaubnis verwiesen. Der Daimler-Konzern wird die Umrüstung finanziell mit 3.000 Euro pro Fahrzeug unterstützen.

Baumot-Vorstand Stefan Beinkämpen begrüßt die neue Fakten und sieht den Systemnachrüster im Zeitplan. Baumot rechnet mit der „Auslieferung der ersten BNOx-Systeme noch in dieser Woche.“ In wenigen Wochen dürften dann die ersten Systeme für Daimler-Fahrzeuge zur Verfügung stehen, so Baumot.