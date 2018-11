Baumot: Aktie läuft erneut an – was kommt jetzt?

Die Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8) explodiert wie angekündigt nach oben (heute bis zu +15%) und SD-Leser, die nach unserem Tradingtipp am Montag tief kauften, können nun hoch verkaufen und freuen sich über satte Gewinne. Wir raten zu ersten Gewinnmitnahmen.

Heute ist wieder „Diesel-Day“ in Berlin, wo erneut ein Spitzentreffen zwischen Bundesregierung und Autokonzernen stattfindet. Die Bosse von VW und BMW fehlen jedoch, nur Daimler-CEO Zetsche ist anwesend. Am Morgen machte SPD-Verkehrsexperte Arno Klare deutlich, dass Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen sinnvoll seien. Dabei sprach er von einem anhaltenden „Widerstand der Automobilindustrie“.

Kurzfristige Tradinggewinne realisieren

Nach Überzeugung von SPD-Mann Klare sollten die Hersteller die Kosten übernehmen, auch wenn sie juristisch nicht dazu gezwungen seien. Dazu erklärt sich bisher aber nur Daimler bereit.

Zudem entschied heute das Kölner Verwaltungsgericht, dass Dieselautos mit Euro4- und Euro5-Motoren ab spätestens September 2019 nicht mehr in der „Grünen Umweltzone“ der Städte Köln und Bonn fahren dürfen.

Blue Sky-Potential hat die Baumot-Aktie sicher nicht aufgrund der miserablen operativen Profitabilität. Hier zieht momentan die Spekulation auf eine Sonderkonjunktur und deswegen sollten – wie das bei auf spekulativer Basis erzielten Gewinnen so ist – diese zeitnah vom Tisch genommen werden.

