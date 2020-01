Baumot Aktie: Das klingt doch gut!

Na, das klingt doch nach einer prima Neuigkeit für die Baumot Group AG (kurz „Baumot“)! Bekanntlich teilte das Unternehmen am Dienstag mit, dass das BMVI (= Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) für Hardware-Nachrüster von Dieselfahrzeugen in 2020 und 2021 jeweils 23 Mio. Euro Fördergelder bereitstellen will. Gefördert werden soll demnach die „Entwicklung von NOx-Minderungssystemen“. Und das klingt ja wie eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung