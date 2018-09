Baumot-Aktie: Das ist einfach unglaublich!

Die Aktie von Baumot ist in diesen Tagen wahrscheinlich der spektakulärste Titel am Markt. Die Aktie legte auch am Dienstag um mehr als 10 % zu und vergrößerte den Vorsprung auf die frühere Unterstützung im charttechnischen Bild nunmehr beträchtlich. Nach einem Gewinn von mehr als 42 % binnen zweier Wochen entstehen nun Chancen auf Kursgewinne von annähernd 40 %, so die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.