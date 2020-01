Baumot Aktie: Das hielt nicht lange!

Die Aktie von Baumot begab sich kurz vor dem Wochenende in eine turbulente Achterbahnfahrt. Am Donnerstag waren die Anleger noch bester Laune, nachdem bekannt wurde, dass der Abgasnachbehandlungs-Spezialist eine Finanzspritze von 46 Millionen Euro vom Bund erhält. Die Aktie reagierte darauf mit Zugewinnen von fast 20 Prozent. Am Freitag bekamen die Anleger aber anscheinend schon wieder kalte Füße.

