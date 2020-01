Baumot Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Die Aktie der Baumot Group startete mehr als stark ins neue Börsenjahr. Schon am ersten Handelstag des neuen Jahres ging es für das Papier bis auf 1,70 Euro aufwärts. Leider gelang es den Bullen jedoch nicht, die Zugewinne dauerhaft zu verteidigen. In den letzten Tagen wertete Baumot an der Börse kontinuierlich ab und findet sich bei Handelsschluss am Dienstag bei nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung