Baumot-Aktie: Wichtig zu wissen!

Baumot ist am Donnerstag erneut etwas nach oben geklettert. Damit verbessern sich die Aussichten für den Wert weiterhin. Noch allerdings hat die Aktie den markanten Abschwung der vergangenen vier Wochen nicht aufgeholt. Dabei sind gut 24 % Abschlag entstanden. In den zurückliegenden drei Monaten notiert die Aktie dennoch weiterhin mit gut 23 % im Plus. Übergeordnet also ist der mittelfristige Aufwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.