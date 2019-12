Baumot Aktie: Weiter spekulativ!

„Nullemissionen nicht nur am Motorprüftstand“ – so der Titel einer Meldung, die es am Donnerstag von der Baumot Group AG (kurz „Baumot“) gab. Die Aktie war zuletzt etwas unter die Räder gekommen: Die 3-Monats-Performance liegt aktuell im Bereich von -37%. Da kann die Aktie durchaus etwas Rückenwind durch gute Neuigkeiten erhalten. Um was es in der besagten Nachricht ging: Baumot wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung