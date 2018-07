Baumot-Aktie: Unfassbarer Absturz….

Baumot ist am Donnerstag deutlich in die Knie gegangen. Der Wert gab gleich um fast 20 % nach. Damit hat sich der bisherige leichte Seitwärtstrend, den Chartanalysten ausgemacht hatten, in eine massive Abwärtsbewegung gewandelt. Die Aktie könnte nun sogar rasch in Richtung 1 Euro abstürzen, also noch einmal annähernd 30 % abgeben, heißt es mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.