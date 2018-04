Baumot Aktie: Die Ruhe nach dem Sturm!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Nach heftigen Turbulenzen bei der Baumot-Aktie Anfang April ist das Papier in der letzten Woche wieder etwas zur Ruhe gekommen. Extreme Kurssprünge waren nicht mehr zu beobachten, auch denn es an mehreren Handelstagen zu Veränderungen von mehreren Prozentpunkten kam. Für ihre Verhältnisse verhielt die Aktie sich dennoch ruhig und bewegte sich zwischen 2,80 Euro und 2,95 Euro seitwärts. Am Freitag brachte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.