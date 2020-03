Baumot Aktie: Neuer Auftrag, Kurs trotzdem runter!

Zu Wochenbeginn (am Montag im Vormittagshandel) geriet die Aktie der Baumot Group AG (kurz „Baumot“) wie viele andere Papiere stärker unter Druck. Dabei gab es eigentlich eine gute Nachricht vom Unternehmen. Und zwar meldete Baumot am Montag, einen Auftrag aus dem „Off-Road-Bereich“ erhalten zu haben. Auftraggeber soll da ein „führender osteuropäischer Landmaschinenhersteller“ sein, so Baumot. Was soll Baumot liefern? Laut eigenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung