Baumot Aktie: Gute Lage der Indikatoren!

Baumot Aktie | ISIN:DE000A2G8Y89 | WKN:A2G8Y8

Nachdem die Aktie am 07. Juli aus einer länger anhaltenden Seitwärtsphase ausgebrochen war, konnte der Kurs in der Spitze um über 130 % ansteigen. Im Rahmen des Anstiegs haben sich die charttechnischen Indikatoren deutlich ins Positive gedreht. Beispielsweise zeigen alle verwendeten Trendindikatoren ein bullischen Aufwärtstrend an. Einzig die Signallinie vom Macd Indikators ist unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung