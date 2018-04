Baumot Aktie: Damit haben nur die wenigsten gerechnet!

Liebe Leser,

Baumot fiel in den letzten Tagen eigentlich vor allem durch negative Meldungen auf. Gerade der Finanzchef machte mit fragwürdigen Geschäften auf sich aufmerksam. Solche und andere Nachrichten setzten auch der Aktie zu, doch am Donnerstag kam es zu einer überraschenden Wendung an der Börse. Zur Überraschung der meisten Beobachtung drehte der Kurs schlagartig in die Höhe. Es ging bis Handelsschluss ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.