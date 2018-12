Baumot-Aktie: Charttechnische Analyse mit Hilfe des Ichimoku!

Der Kurs konnte seinen Weg in die Wolken nicht fortsetzen. Somit verwundert es uns auch nicht, dass ein Death Cross gebildet wurde. Die Chikou-Linie liegt unter dem Kurs und auch unter dem Wolkengebilde. Der CCI zeigt einen überverkauften Bereich an. Der Kurs der Baumot-Aktie hat am Dienstag deutlich an Wert verloren, während der Gesamtmarkt zulegen konnte. Immerhin scheint es am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.