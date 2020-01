Baumot Aktie: Baumot kündigt Kooperation mit HTW Saarland an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wie kürzlich bekannt wurde, arbeitet die Baumot Group mit der HTW Saarland zusammen. Im Fokus der Kooperation steht der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen in Kombination mit einer leistungsfähigen Abgasnachbehandlung. Dadurch soll es möglich sein, signifikante Mengen an Emissionen einzusparen. Derzeit befindet das Ganze sich in einer Forschungsphase, mit ersten Ergebnissen ist wohl im März zu rechnen.

Positive Reaktionen an der Börse!

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung