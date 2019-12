Baumot AG: Der Chart macht es Ihnen einfach!

Die Baumot AG hat ein sehr interessantes Produkt-Portfolio. Gerade in Zeiten der Umweltdiskussion sollten Abgas-Reinigungssysteme für Fahrzeuge extrem im Fokus stehen.

Am Aktienkurs merkt man davon leider wenig. Denn die Aktie der in Königswinter ansässigen Firma befindet sich seit dem 2. Dezember und dem Fall unter 1,88 Euro in einem immer noch intakten Point&Figure-Verkaufssignal.

Da muss sich noch Einiges am Chart ändern, damit ...



