Baumot: Vor dem 1. Oktober geht die Aktie steil, wetten?

Am 1. Oktober ist D-Day für ältere Dieselfahrzeuge. Dann entscheidet die Regierung Merkel über das Vorgehen bei manipulierten Dieselfahrzeugen. Mittlerweile schließt die Regierung garnichts mehr aus: Sowohl Hardware-Nachrüstungen wie auch eine sogenannte Flottenlösung, also neue Dieselautos, sind im Gespräch. Das heizt die Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8) massiv an – +10% heute!

Da der Fahrplan klar gesteckt ist – bis 1. Oktober soll ja eine Entscheidung seitens der Regierung vorliegen – dürfte die Baumot-Aktie als potentieller Nutznießer einer Lösung zugunsten von Hardware-Nachrüstungen massiv profitieren. Wir zeigen Ihnen, warum Baumot urplötzlich doch ein ernsthafter Kandidat für die Nachrüstung von betroffenen Dieselfahrzeugen ist und massiv Spekulanten anzieht.

Das sind die Fakten – Hardware-Nachrüstung die beste aller Optionen?

Wir hatten bereits berichtet, dass der ADAC in einer brandaktuellen Studie gute Ergebnisse für Hardware-Nachrüstungen im Praxistest ausweist.

Mittlerweile – so wird berichtet – habe sich die GroKo auch zu näheren Details möglicher Nachrüstungen geäußert. So sollen Bürger nach Willen der GroKo für ihre manipulierten Fahrzeuge 20% der Kosten für die Umrüstung übernehmen.

Ist das der Anfang der Akzeptanz von Nachrüstungslösungen?

Dazu kommt, dass eine Verjüngung von Autoflotten mit neuen Fahrzeugen nach Expertenangaben als wirtschaftlich unsinnig gilt. Allein die großen Autobauer würden sich ins Fäustchen lächeln – absolut nicht ausgeschlossen, dass Merkel und Co. VW-Aktionären dieses Geschenk machen.

Für spekulative Anleger der ideale Tummelplatz

Dennoch gilt: Vor dem 1. Oktober sollte allein die Spekulation auf eine Hardware-Nachrüstung als präferierte Lösung die Baumot-Aktie nach oben bewegen. Ein Teil wurde mit der heutigen Kursrally (+10%) bereits vorweggenommen.

