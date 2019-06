Baumot: Was ist jetzt zu tun!

An der Heimatbörse Xetra notiert Baumot per 08.06.2019, 02:00 Uhr bei 1,5 EUR. Baumot zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Wie Baumot derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Bei Baumot konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Baumot in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Baumot für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Baumot erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -51,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -5,49 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -46,4 Prozent im Branchenvergleich für Baumot bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,81 Prozent im letzten Jahr. Baumot lag 48,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Baumot von 1,536 EUR ist mit -15,6 Prozent Entfernung vom GD200 (1,82 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,39 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Baumot-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.