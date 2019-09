Bauminister pochen auf weitere Wohnraumförderung des Bundes

NORDERSTEDT (dpa-AFX) - Die Bundesländer pochen auf eine Verstetigung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund.



"Angesichts der Herausforderung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, fordert die Bauministerkonferenz den Bund auf, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau bei 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zu halten", sagte Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Freitag zum Abschluss der Herbsttagung im schleswig-holsteinischen Norderstedt.

Der Bund plant, die Fördermittel im kommenden Jahr um eine halbe Milliarde Euro zu kürzen. Im Vorfeld der zweitägigen Bauministerkonferenz war aus Bayern auch die Forderung nach einer deutlichen Aufstockung der Bundesmittel aufgekommen.

Inhaltlich gebe es volle Übereinstimmung, dass die Förderung des Wohnungsbaus wichtig sei, sagte die Staatssekretärin im Bundesbauministerium, Anne Katrin Bohle - die in Vertretung des zeitlich verhinderten Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) an der Konferenz teilnahm. "Am Ende ist es aber immer eine Frage von Ressourcen, die zur Verfügung stehen."/fi/DP/jha