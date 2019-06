Erfurt (ots) -Ein einzigartiges Treffen im heimischen Baumhaus mit denModeratoren Singa und Juri - dies ermöglicht in diesem Jahr wiederdie Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!". Zuschauer*innen können sichnoch bis zum 17. Juni 2019 bewerben.Bewerbungsaufruf "KiKA kommt zu dir!"Mit "KiKA kommt zu dir!" bietet der Kinderkanal von ARD und ZDFwieder die besondere Gelegenheit, die eigenen TV-Helden persönlichkennenzulernen und gemeinsam Einmaliges zu erleben.Eine Gartenparty, Versteckspielen mit Juri oder das gemeinsameLesen des Lieblingsbuches mit Singa - die Zuschauer*innen senden perPost einfach ein Foto ihres Baumhauses und malen dazu noch ein Bild,auf dem zu sehen ist, was sie gern mit Singa und Juri im eigenenBaumhaus erleben möchten. Der Bewerbungszeitraum endet am 17. Juni2019. Fünf Gewinner*innen dürfen sich auf einen Besuch derKiKA-Moderatoren freuen.Alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" und derBaumhaus-Wunschaktion sind auf kika.de zu finden.Gute-Nacht-Ritual für Vorschüler*innen: Das "Baumhaus"Täglich vor dem Sandmann begrüßen die Moderatoren Juri und Singaim KiKA-"Baumhaus" abwechselnd die Kinder. In der fantasieanregendenUmgebung lassen sie den Tag Revue passieren, gehen den Gedanken nach,die sie den Tag über beschäftigt haben, und zeigen einige Bilder, dieKinder für KiKA gemalt haben. Einsendungen für das "Baumhaus" werdenauch in der Internet-Galerie auf kika.de und kikaninchen.devorgestellt.Weitere Informationen und Fotos zu "KiKA kommt zu dir!" und"Baumhaus" sind in der Presselounge unter kika-presse.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell