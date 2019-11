"Baumeister der Wildnis": Zweiteilige Dokumentation in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) - Montag, 25. November 2019, 17.00 UhrErstausstrahlungenNest, Riff oder "Kathedrale": Manche Tiere bauen jeden Tag ein Eigenheim, andereverbringen praktisch ihr gesamtes Leben auf einer Baustelle. 3sat zeigt diezweiteilige Dokumentation "Baumeister der Wildnis" von Jeremy Hogarth am Montag,25. November 2019, ab 17.00 Uhr, in Erstausstrahlung.Australische Blattfloh-Larven nutzen überschüssigen Zucker im Pflanzensaft, umsich daraus eine gitterartige Behausung zu bauen. Dieses süße Gebilde ist nureinen bis vier Millimeter groß und schützt die Larve vor anderen Insekten. DerSeidenlaubenvogel baut aus feinen Zweigen ein symmetrisches Kunstwerk - eineLaube - und schmückt sie bevorzugt mit blauen Gegenständen. Und hoch in denBäumen bauen sich Orang-Utans täglich ein neues Schlafnest. Die erste Folge derzweiteiligen Dokumentation "Baumeister der Wildnis" zeigt 3sat am Montag, 25.November 2019, 17.00 Uhr. Im Anschluss um 17.45 Uhr zeigen "Korallen,Präriehunde und Co." ihr Können. Korallen haben das größte Bauwerk der Erdeerschaffen, das 2300 Kilometer lange Great Barrier Reef vor der NordostküsteAustraliens. Und Kathedralen-Termiten errichten in Australien bis zu acht Meterhohe Termitenhügel mit einem ausgeklügelten System aus Zellen und Gängen. Diesedienen der Frischluftversorgung, Temperierung und Kommunikation.Nordamerikanische Präriehunde bauen unterirdische Höhlenreiche und schichtendabei Tonnen an Erde um. Folge zwei von "Baumeister der Wildnis" zeigt es:Zusammenarbeit zahlt sich auch im Tierreich aus.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/baumeisterderwildnis"Baumeister der Wildnis" im 3sat-Pressetreff: ttps://kurz.zdf.de/ZHg/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4446238OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell