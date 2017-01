Baumaßnahmen im Health-Care-Sektor nicht vergessen

Berlin (ots) - Die Partner für Wasser e.V. (PfW) setzten sich füreine optimale Beschaffenheit von Trinkwasseranlagen inHealth-Care-Einrichtungen ein. Auch anlässlich der BAU 2017 inMünchen wird viel darüber diskutiert, wie bezahlbarer Wohnraumentsteht. Es ist ebenfalls wichtig, den Bereich derGesundheitseinrichtungen im Auge zu behalten.In den kommenden fünf Jahren werden in Deutschland rund 430Neubau-, sowie Ersatz- und Erweiterungsbauten im Bereich derGesundheitseinrichtungen geplant und umgesetzt. Das ist eine großeZahl und jede einzelne Maßnahme erfordert ein besonderes Augenmerkmit Blick auf die Trinkwasserhygiene. Mit Blick auf dieBestandsaufnahme bei Trinkwasseranlagen in Krankenhäusern undPflegeeinrichtungen haben die Partner für Wasser im Oktober 2016 eineUmfrage zusammen mit dem Institut für Empirische Sozialkommunikation(I.E.S.K.) in Düsseldorf veröffentlicht. Auf Anfrage stehen dieseErgebnisse zur Verfügung.Trinkwasser ist nicht nur das wichtigste Lebensmittel, es ist auchTrägermedium für Krankheitserreger jeglicher Art. Gerade inHealth-Care-Einrichtungen spielt Wasser eine wichtige Rolle. Es istdaher wichtig, dass mit großer Sorgfalt gearbeitet wird undTrinkwasseranlagen über den neuesten Stand der Technik verfügen unddas aktuelle Wissen über Zirkulation, Aufbereitung sowie Abgabewiderspiegeln.Der PfW-Vorsitzende Joachim Stücke erklärt, dass die Vereinigungangetreten sei, im Health-Care-Sektor stärker für dieTrinkwasserhygiene zu sensibilisieren. "Wir diskutieren derzeit sehrviel über Wohnraum, der bezahlbar sein muss. In den Ballungsgebietensind Wohnungen ein immer knapperes Gut. Das ist definitiv einProblem. Darüber hinaus dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass imBereich der stationären und ambulanten Pflege sowohl inKrankenhäusern als auch in professionellen Pflegeinrichtungen enorminvestiert wird in den nächsten Jahren. Wir reden hier über ca.16.000 Pflegeplätze. Das ist ein großes Volumen, dem wir Augenmerkschenken sollten, sagt Stücke bei einer Fachgruppensitzung in Berlin.Ansprechpartner:Udo Sonnenberg,Geschäftsführung Partner für Wasser,presse@partnerfuerwasser.deOriginal-Content von: Partner f?r Wasser e.V., übermittelt durch news aktuell