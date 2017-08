Baumaschinenbranche: Die Stimmung hellt sich auf!

Liebe Leser,

die Baumaschinenbranche leidet unter der schwachen Nachfrage nach Maschinen für den Schienen-, Straßen- und Bergbau sowie der Ölwirtschaft.

Doch die Stimmung hellt sich langsam auf. Als Barometer für die Stimmung im Sektor gilt Caterpillar, der mit seinen Quartalszahlen positiv überraschte. Beobachter erhofften im CAT-Ergebnis ablesen zu können, ob sich die Aufbruch- Stimmung in Neuaufträgen für Baumaschinen niederschlägt. Immerhin waren die Verkäufe bei CAT in den vergangenen 10 Quartalen rückläufig.

Trump hat bisher weder ein Infrastrukturprogramm noch eine Steuersenkung beschlossen. Also handelt es sich bei den überraschenden Auftragssteigerungen im Kerngeschäft um eine Trump-Hoffnung. In der Kohleindustrie gibt es tatsächlich eine kleine spürbare Belebung.

Bei SMT Scharf hat sich die Ende 2016 einsetzende Belebung der Auftrags- und Umsatzlage im 1. Quartal fortgesetzt. So ist SMT Scharf mit einem hohen Auftragsbestand in das 2. Halbjahr gestartet.

Deere kauft zu und schmiedet Allianz mit Wacker Neuson

Der Landwirtschafts- und Baumaschinenhersteller Deere hat im 2. Quartal von einer leicht gestiegenen Nachfrage und einer Erholung der Landmaschinenverkäufe in Südamerika profitiert. Der Umsatz stieg um 5% auf 8,29 Mrd. $; davon wurden 7,26 Mrd. $ mit Maschinen erwirtschaftet. Der Gewinn lag um knapp zwei Drittel höher als im Vorjahr. Jetzt will Deere seine Aktivitäten weiter streuen, sich unabhängiger von der Landwirtschaft machen und für 4,4 Mrd. € den deutschen Straßenbauspezialisten Wirtgen übernehmen.

Wirtgen ist der Marktführer bei Straßenbaufahrzeugen und -maschinen und erwirtschaftete im vergangenen Jahr 2,5 Mrd. € Umsatz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 7.500 Mitarbeiter und betreibt 5 Stammwerke in Deutschland. Deere & Company und die Kramer-Werke, ein Unternehmen von Wacker Neuson, haben sich auf eine strategische Allianz geeinigt, die den Vertrieb von Kompaktmaschinen für die Landwirtschaft unter der Marke Kramer betrifft.

Ziel der Vereinbarung ist eine langfristige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. John Deere bietet keine vergleichbaren Maschinen an und wird seinem leistungsfähigen, unabhängigen Händlernetz daher – zunächst in Europa, später auch in den GUS-Staaten, in Nordafrika und im Mittleren Osten – Kramer für derartige Kompaktmaschinen als bevorzugten Lieferanten empfehlen.

Überragende Entwicklung bei Flurförderzeugen und Lagertechnik

Das Weltmarktvolumen für Flurförderzeuge entwickelte sich im 1. Quartal 2017 sehr positiv und wuchs um 20%. Treibende Kraft war die Nachfrage im chinesischen Markt, die um 46% zulegte. In Westeuropa legte das Marktvolumen um 11% zu. Zum weltweiten Anstieg der Nachfrage im Produktbereich Lagertechnik um 18% trug neben Asien mit 41% auch Europa mit 15% bei. In Asien war China der wesentliche Treiber.

Diese Entwicklung ist günstig für Jungheinrich. Nach dem Erfolgsjahr 2016 verliefen die ersten 3 Monate des Jahres hervorragend. Eine hohe Nachfrage nach Gabelstaplern und Lagertechnik hat die Geschäfte von Jungheinrich angetrieben. Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis wurden deutlich gesteigert. Jungheinrich blickt deshalb optimistisch auf das laufende Jahr.

Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der Position im Kernmarkt Europa und die Expansion im Bereich Logistiksysteme.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.