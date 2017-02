Baumarktkette Home Depot macht deutlich mehr Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

ATLANTA (dpa-AFX) - Die anhaltende Erholung des Immobilienmarktes und fleißige Heimwerker kurbeln bei der US-Baumarktkette Home Depot weiterhin das Geschäft an.



In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016 (Ende Januar) stieg der Gewinn um fast 19 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Je Aktie verdiente das Unternehmen aus Atlanta um Sonderposten bereinigt 1,44 Dollar, was deutlich mehr war als Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz zog um 5,8 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar an.

Konzernchef Craig Menear sprach von einem gesunden Häusermarkt und einer regen Nachfrage. Die Aktionäre sollen künftig einen größeren Batzen vom Gewinn in Form von Dividendenzahlungen abbekommen. Gleichzeitig sollen für 15 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück gekauft werden.

Im laufenden Jahr will Home Depot den Umsatz um 4,6 Prozent steigern, den Gewinn je Aktie sogar um 10,5 Prozent auf 7,13 Dollar. Anleger zeigten sich erfreut. Im vorbörslichen Handel legten die Papiere von Home Depot bereits mehr als drei Prozent zu./she/men/stb