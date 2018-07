Baumärkte nehmen Kunden nicht ernst: Gravierende Probleme bei der Rücknahme von Energiesparlampen und Bauschaumdosen

Berlin (ots) - Testbesuche der Deutschen Umwelthilfe belegen:Baumärkte informieren Kunden unzureichend über Rückgabemöglichkeitenschadstoffhaltiger Bauschaumdosen und Energiesparlampen - Filialenvon OBI, Hagebau und BHG belegen die letzten Plätze beimKundenservice - DUH fordert Kontrolle und Ahndung von Verstößen durchBehördenIn deutschen Baumärkten werden Verbraucher schlecht darüberinformiert, wie und wo sie Baumschaumdosen oder Energiesparlampenordnungsgemäß entsorgen können. Auf diese Weise wird Verbrauchern dieRückgabe schadstoffhaltiger Produkte im Handel erschwert. Das ist dasErgebnis aktueller Testbesuche der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in 38Filialen von neun Baumarktketten. Die Testbesuche wurden in Berlin,Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchgeführt. Das besteGesamtergebnis beim Kundeservice zu schadstoffhaltigen Produktenerreichten Filialen von Hellweg und Bauhaus. Am schlechtestenschnitten OBI, Hagebau und BHG ab. Der Kundenservice zur Rücknahmevon Bauschaumdosen und Energiesparlampen befindet sich noch immernicht auf einem verbraucherfreundlichen Niveau und muss deutlichverbessert werden."Wenn Baumärkte Umweltschutz ernst meinen, dann müssen sie auchdie volle Verantwortung für die von ihnen in Verkehr gebrachtenProdukte übernehmen. Insbesondere dann, wenn diese Schadstoffebeinhalten. Deshalb schreibt der Gesetzgeber vor, dass Verbraucherüber die Rücknahme und ordnungsgemäße Entsorgung vonEnergiesparlampen und Bauschaumdosen informiert werden müssen. Dochgenau daran hapert es nach wie vor. Das Missachten gesetzlicherPflichten wird durch das völlige Fehlen behördlicher Kontrollensalonfähig gemacht. Solange die für die Kontrolle von Umweltgesetzenzuständigen Landesbehörden untätig bleiben, wird die DUH dieEinhaltung notfalls auf dem Rechtsweg durchsetzen", sagt derDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Er fordert dieVollzugsbehörden der Länder dazu auf, endlich aufzuwachen undKontrollen durchzuführen. Nur durch das konsequente Verhängen vonBußgeldern sowie die Veröffentlichung festgestellter Verstöße kannder Verbraucher- und Umweltschutz sichergestellt werden.Weil Energiesparlampen kleine Mengen Quecksilber und leereBauschaumdosen den gesundheitsgefährdenden Reststoff Isocyanatenthalten, müssen Baumärkte Verbraucher über Entsorgungsmöglichkeiteninformieren. Die meisten Baumärkte müssen zudem Energiesparlampenverpflichtend zurücknehmen. Allerdings kommen viele der getestetenHändler ihren gesetzlichen Informationspflichten nicht ordnungsgemäßnach. Die DUH fordert deshalb alle Baumarktketten dazu auf,Umweltgesetze einzuhalten sowie korrekt und verbraucherfreundlichüber Rücknahmemöglichkeiten schadstoffhaltiger Produkte zuinformieren.Bei rund zwanzig Prozent der getesteten Baumärkte fehltenschriftliche Hinweise zu Rückgabemöglichkeiten von Energiesparlampenund Bauschaumdosen oder sie waren schlecht angebracht und kaumwahrnehmbar. "Besonders schlecht war die mündliche Information. DieDUH-Testbesucher mussten Baumarkt-Mitarbeitern Informationen zurRückgabe und Entsorgung von Bauschaumdosen und Energiesparlampendurch hartnäckiges Nachfragen sprichwörtlich aus der Nase ziehen. Soetwas kann von einem normalen Verbraucher nicht erwartet werden",kritisiert Thomas Fischer, Leiter der DUH-Kreislaufwirtschaft.Zudem gab es auch Fehlinformationen durch das Personal. So wurdeempfohlen, PU-Dosen einfach im Restmüll zu entsorgen. Die Abgabe vonBauschaumdosen wurde mehrfach mit dem Argument verweigert, dass nurrestentleerte Dosen zurückgenommen würden. Allerdings sind gebrauchteBauschaumdosen technisch bedingt nie restentleert."Fehlinformationen von vermeintlich geschultem Personal zurEntsorgung und zum Umgang mit schadstoffhaltigen Produkten darf esnicht geben. Dadurch können Gefahren für Mensch und Umwelt entstehen.Verbraucher, die zurückgewiesen werden und denen erklärt wird, dassgefährliche Abfälle bedenkenlos im Gelben Sack oder dem Hausmüllentsorgt werden können, kommen nicht wieder. Im Zweifelsfallentsorgen sie wegen einer Falschinformation gefährliche Abfällezukünftig grundsätzlich falsch. Deshalb sollten Baumärkte stärker alsbisher ihre Mitarbeiter schulen und die Beratungsqualitätverbessern", fordert Fischer.Dass eine verbraucherfreundliche Information und Rücknahme vonBauschaumdosen und Energiesparlampen problemlos und ohnewirtschaftliche Nachteile umsetzbar ist, belegen die sehr gutenTestergebnisse bei einigen Filialen von Hellweg und Bauhaus. 