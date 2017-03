Baulobby setzt sich gegen Naturschutz durch - Deutsche Umwelthilfe kritisiert beschlossene Änderung im Baugesetzbuch

Berlin (ots) - Umweltverträglichkeitsprüfung undAusgleichsregelung werden ausgehebelt - Abgeordnete stimmen für mehrFlächenversiegelung und weniger NaturschutzIn der gestrigen Abstimmung im Bundestag (9.3.2017) wurde dasBaugesetzbuch (BauGB) geändert. Mit einer Ausnahme stimmten alleAbgeordneten der Koalition für den neuen Paragraph 13b im BauGB, derdie Ausweisung neuer Wohnbaugebiete am Außenrand von Ortsteilenermöglicht. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert scharf die neueRichtlinie, die zu einer Zersiedlung der Landschaft führt und einenRückschritt für den Naturschutz bedeutet.DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner kommentiert:"Hier hat sich einmal mehr die Baulobby gegen den Naturschutz undeine nachhaltige Städteplanung durchgesetzt. Die Schaffung nötigenWohnraumes ist wichtig, darf aber nicht zur Zersiedlung derLandschaft führen. Durch die zweijährige Ausnahmeregelung können dieüber 10.000 Gemeinden in Deutschland in dieser Zeit ohneUmweltprüfung und Naturausgleich in beschleunigten VerfahrenBaugebiete ausweisen. Damit sind auch Wasserneubildungsgebiete,Frischluftschneisen und Freiräume für Erholung gefährdet. Mit dieserAusnahme werden grundlegende Prinzipien rechtsstaatlicherBeteiligungsmöglichkeiten ausgesetzt. Die Bundesregierungkonterkariert damit ihr eigenes im Koalitionsvertrag verankertes Zielzum Flächenverbrauch genauso wie ihre NationaleBiodiversitätsstrategie."Hintergrund:In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD beschlossen, denFlächenverbrauch in Deutschland auf maximal 30 Hektar pro Tag zureduzieren. Wenn allerdings nur die Hälfte der Gemeinden inDeutschland von dem neuen Baurecht Gebrauch machen und zusätzlicheBauflächen ausweisen würde, könnte der Flächenverbrauch von heute 60Hektar auf bis zu 120 Hektar pro Tag ansteigen. Nur der CDU/CSUBundestagsabgeordnete Josef Göppel hatte gestern gegen diesen Bruchdes Koalitionsvertrages gestimmt.Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.de, www.duh.dewww.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell