Baulig Consulting laut Focus und Statista wachstumsstärkstes deutsches Beratungsunternehmen

Koblenz (ots) -- Umsatzsteigerung in Höhe von durchschnittlich 172 Prozent im Jahr setzt Baulig Consulting an die Spitze der Beratungsunternehmen- Insgesamt belegt Baulig Consulting fünf Jahre nach Gründung Platz 8 aller verglichenen FirmenZum siebten Mal haben der Focus und das Datenerhebungsinstitut Statista in diesem Jahr die "Wachstumschampions" gekürt. Aus über zwei Millionen Unternehmen wurde ein Ranking der 500 wachstumsstärksten deutschen Firmen gebildet. Wesentliche Kennzahl war dabei die Umsatzsteigerung in den letzten drei Jahren. Das Koblenzer Unternehmen Baulig Consulting erzielt aktuell einen Umsatz in Höhe von über 20 Millionen Euro. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von durchschnittlich 172 Prozent im Jahr. Damit belegt Baulig Consulting den ersten Platz im Ranking der Unternehmensberatungen und landet insgesamt auf Platz 8 aller verglichenen Unternehmen.Was 2016 als Start-up der Koblenzer Brüder Andreas und Markus Baulig begonnen hat, ist binnen fünf Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden deutschen Unternehmen aufgestiegen. Die auf digitale Marketing- und Vertriebsprozesse spezialisierte Beratungsfirma Baulig Consulting zählt heute rund 60 Mitarbeitende und bedient über 4.000 Kunden in der DACH-Region.Vollständig digitale Prozesse als WachstumsbeschleunigerDie Koblenzer setzen seit Gründung konsequent auf Digitalisierung. Alle Unternehmensprozesse können digital abgewickelt werden und viele wiederkehrende Abläufe sind inzwischen gänzlich automatisiert. Das spart Ressourcen und erlaubt es dem Unternehmen, zeit- und ortsunabhängige Kundenberatung anzubieten. Unternehmensgründer und Co-Geschäftsführer Andreas Baulig erklärt: "Wir haben uns das Ziel gesetzt, Deutschlands innovativstes Beratungsunternehmen zu sein. Schon bei der Kundengewinnung setzen wir auf zielgruppenoptimierte, digitale Vertriebsinstrumente. Soziale Medien und Messaging-Dienste sind dabei besonders wichtig. In der Betreuung unserer Bestandskunden setzt sich dieser Ansatz fort. Unsere Dienstleistungen bieten wir zeit- und ortsunabhängig an. Wir können auf diese Weise die Bedarfe unserer Kunden frühzeitig identifizieren und sind jederzeit handlungsfähig."Neue Unternehmenszentrale schafft noch mehr WachstumsmöglichkeitenUm der positiven Entwicklung der letzten Jahre und ihrem wachsenden Team Rechnung zu tragen, hat das Unternehmen vor wenigen Wochen eine neue Zentrale in Koblenz eröffnet. Obwohl das Geschäftsmodell vollständig digital funktioniert, betont Co-Geschäftsführer Markus Baulig die Vorzüge der neuen Räume: "Das neue Zuhause von Baulig Consulting in unserer Heimatstadt Koblenz bietet uns die Möglichkeit, unser Angebot weiter auszubauen. Für den digitalen Vertrieb ist das Produzieren von hochwertigen multimedialen Inhalten erfolgsentscheidend. In der unserer neuen Zentrale stehen nun mehrere Studios zur Aufnahme von Videos, Podcasts und Livestreams zur Verfügung. Ein großer Seminarraum bietet Platz für Coaching-Veranstaltungen mit 120 Gästen. Außerdem haben wir spezielle Bereiche für Teamwork und kreatives Arbeiten geschaffen."Über Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Videocalls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 60 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde 2021 erneut vierfach TÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: www.bauligconsulting.de.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherpresse@bauligconsulting.de+49 (0) 1520 4907120Baulig Consulting GmbHRizzastraße 4156068 KoblenzOriginal-Content von: Baulig Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell