Baulig Consulting erstmals mit 3 Millionen Euro Auftragsvolumen im Monat

Koblenz (ots) - Digitalisierungs-Boom und neue Trainings sorgen für hohe Nachfrage. Gründer und Geschäftsführer Andreas Baulig: "Digitale Unternehmensberatung setzt sich auch in der Masse gerade endgültig durch."Die Unternehmensberatung Baulig Consulting GmbH aus Koblenz hat heute ihr aktuelles Auftragsvolumen des dritten Quartals bekannt gegeben: Insgesamt beauftragten Kunden Beratungen im Gesamtwert von rund 8,6 Millionen Euro. Außerdem stellte das Team im September einen neuen Rekord auf: Rund 3,2 Millionen Euro wurden im ersten Herbstmonat abgeschlossen.Gründer und Geschäftsführer Andreas Baulig: "Wir sind unserem Team für die Leistung und unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar. Erst vor wenigen Monaten haben wir das Level von zwei Millionen Euro erreicht und seitdem auch gehalten. Wir werden uns jetzt mit viel Motivation dem letzten Quartal widmen."Insgesamt wurden im dritten Quartal über 472 Neukunden aufgenommen, dazu entschieden sich viele Bestandskunden, die Betreuung fortzusetzen oder zu intensivieren. Zum Wachstum trägt insbesondere das vor vier Monaten veröffentlichte Geschäftsführer-Training bei. Hier zeigen Andreas und Markus Baulig mit ihrem Team, wie Unternehmen ihre Prozesse digitalisieren können. "Dieses Wissen ist natürlich aufgrund der aktuellen Situation besonders gefragt", so Baulig. Mit dem aktuellen Auftragsniveau ist die Baulig Consulting GmbH der größte Anbieter für digitale Coachings und Trainings in Deutschland. Zusammen mit dem ersten Halbjahr steht das Koblenzer Unternehmen 2020 bereits bei 19,3 Millionen Euro Auftragsvolumen.Andreas Baulig: "Als wir vor fünf Jahren die Baulig Consulting GmbH gegründet haben, kannte uns keiner auf dem Markt. Heute übernehmen wir in einigen Branchen bereits die Führungsrolle. Einige neue Produkte und Marketing-Highlights werden auch dieses Jahr noch folgen."Über Baulig ConsultingDie Baulig Consulting GmbH bietet Trainings und Beratung für Unternehmer auf verschiedenen Leveln an. Für junge Firmen gibt es zunächst Hilfe bei Positionierung, Marketing und Verkauf. Im sogenannten Geschäftsführer-Training berät das Baulig-Team zu Themen wie Mitarbeiterführung, Digitalisierung. Organisation oder Expansion. Mit mehr als 2.500 Kunden, aktuell 45 Mitarbeitern in Koblenz und einem Auftragsvolumen von rund 8,6 Millionen Euro im dritten Quartal 2020 gehört die Baulig Consulting GmbH zu den am schnellsten wachsenden Unternehmensberatungen in ganz Deutschland.