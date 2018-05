Baukonjunktur wieder stärker - Arbeitsvolumen steigt im März

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im März saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat um 1,4 % gestiegen ist. Dies ist die ersteZunahme seit Dezember vergangenen Jahres. Die Zahl der gewerblichenArbeitnehmer und die Bruttolohnsumme gingen allerdings noch leichtzurück (- 0,4 % bzw. -0,6 %).Dabei hat wohl erneut die Witterung die Bautätigkeit belastet. Sowar der Monat März deutlich kälter als üblich, mit regional starkemSchneefall. Die Frühindikatoren fielen derweil zuletzt uneinheitlichaus. Während die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbeim Februar aufgrund von Großaufträgen deutlich zunahmen (+ 9,9 %),sanken die Baugenehmigungen im Hochbau erneut kräftig (- 7,0 %).Dafür waren allein sinkende Baugenehmigungen im Nichtwohnungsbauverantwortlich, während das Genehmigungsvolumen im Wohnungsbaugehalten werden konnte.Die Rahmenbedingungen haben sich für den Wohnungsbau in denvergangenen Wochen allerdings weiter graduell verschlechtert. So sinddie Zinsen für neu zu vergebende Wohnungsbaukredite im März erneutleicht angestiegen. Unterdessen hat sich die Stimmung bei denUnternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zwar eingetrübt, was an deranhaltenden Diskussion über etwaige US-amerikanische Strafzölleliegen dürfte. Die Lieferzeiten haben sich allerdings erneut deutlichverlängert, was für weitere Kapazitätserweiterungen und damit weitereInvestitionen in Wirtschaftsbauten spricht. Der öffentliche Bauprofitiert in diesem Jahr vom Investitionshochlauf des Bundes. DurchÄnderungen des Grundgesetzes will die Große Koalition zudem einedauerhafte Förderung der Länder und Gemeinden durch den Bund imBereich des sozialen Wohnungsbaus ermöglichen. Der Hauptverband derDeutschen Bauindustrie und der Zentralverband des DeutschenBaugewerbes erwarten für dieses Jahr einen Anstieg des Umsatzes imBauhauptgewerbe um 4,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, TMiddendorf@soka-bau.de, Tel.: 0611/707-2720Original-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell