Baukonjunktur legt zum Sommeranfang Verschnaufpause ein - Arbeitsvolumen, Beschäftigung und Bruttolohnsumme sinken im Juni

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Juni saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat um 1,7 % gefallen ist. Dies ist der ersteRückgang der Bautätigkeit nach drei Anstiegen in Folge. Auch dieBeschäftigung und die Bruttolohnsumme nahmen ab, und zwar um 1,2 bzw.1,1 %.Die Frühindikatoren fielen zuletzt allerdings erfreulicher aus.Die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe sind im Maium 4,6 % gestiegen. Dies war einem deutlichen Anstieg derAuftragseingänge im Nichtwohnungsbau und im Tiefbau zu verdanken.Darüber hinaus legten die Baugenehmigungen im Hochbau erneut zu (+1,1 % gegenüber Vormonat). Dabei wurde der Rückgang derGenehmigungszahlen im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bau durcheinen erneuten Anstieg der Baugenehmigungen für Wohngebäudeüberkompensiert.Die Finanzierungsbedingungen haben sich für die privaten Haushaltezuletzt kaum verändert, die Zinsen für neu zu vergebendeWohnungsbaukredite sind im Juni sogar marginal gesunken. DieAussichten für den Wirtschaftsbau haben sich derweil wiederverbessert. So hat sich die Stimmung unter den Unternehmen desVerarbeitenden Gewerbes zuletzt wieder erholt und die Lieferzeitensind weiter gestiegen, was zusätzliche Investitionen anregt.Unterdessen hat die Bundesregierung mit demPlanungsbeschleunigungsgesetz einen Gesetzesentwurf auf den Weggebracht, der die Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Aus- undNeubau von Verkehrsinfrastruktur verkürzen soll. Insbesondere solldamit der Investitionshochlauf schneller umgesetzt werden. DerZentralverband des Deutschen Baugewerbes sowie der Hauptverband derDeutschen Bauindustrie erwarten für dieses Jahr einen Anstieg desUmsatzes im Bauhauptgewerbe um 4,0 % bzw. 6,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, Tel.: 0611/707-2720, TMiddendorf@soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell